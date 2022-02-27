Кстати, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС закрывает воздушное пространство для всех самолетов России. Речь и о самолетах олигархов. Они не могут ни приземлиться, ни взлететь над территорией ЕС. Пролетать над самой территорией тоже нельзя.