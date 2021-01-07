Предложение Ирана выплатить родственникам жертв крушения рейса PS752 по 150 тысяч долларов не удовлетворяет Канаду. Окончательную сумму нужно обсудить со всеми странами, граждане которых погибли.

Такую информацию отметил специальный советник премьер-министра Джастина Трюдо по вопросам авиакатастрофы Ральф Гудейл. Об этом сообщили на сайте CBC.

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Канада не согласна с компенсацией

По словам Гудейла, пока рано конкретным цифрам появляться в общественной плоскости, поскольку ни одна из вовлеченных сторон еще не имела возможности внести свои предложения.

По его убеждению, Иран не имеет права в одностороннем порядке принимать решение о компенсациях родственникам жертв.

Когда речь идет о возмещениях, Иран не может их определять односторонне,

- отметил спецсоветник.

Окончательная сумма – предмет переговоров

Он также подтвердил, что окончательная сумма возмещения должна стать предметом переговоров между Ираном и пятью другими государствами, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

Гудейл добавил, что Канада может применить против Ирана санкции, если будет видеть в этом потребность, впрочем самое главное – удостовериться в наличии всех фактов, чтобы действовать на основе точно установленной информации.

Авиакатастрофа МАУ: коротко

Самолет сбили после его вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января 2020 года.

Погибли все 176 человек, которые были на борту: 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Среди погибших – граждане семи стран, в том числе 55 граждан Канады и 30 постоянных жителей страны.

На борту было также 11 граждан Украины: двое пассажиров и 9 членов экипажа.



Авиакатастрофа МАУ / Инфографика 24 канала