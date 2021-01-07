Пропозиція Ірану виплатити родичам жертв катастрофи рейсу PS752 по 150 тисяч доларів не задовольняє Канаду. Остаточну суму потрібно обговорити зі всіма країнами, громадяни яких загинули.

Таку інформацію зазначив спеціальний радник прем'єр-міністра Джастіна Трюдо з питань авіакатастрофи Ральф Гудейл. Про це повідомили на сайті CBC.

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Канада не згодна з компенсацією

За словами Гудейла, поки зарано конкретним цифрам з'являтися у громадській площині, оскільки жодна із залучених сторін ще не мала можливості внести свої пропозиції.

На його переконання, Іран не має права в односторонньому порядку ухвалювати рішення щодо компенсацій родичам жертв.

Коли мовиться про відшкодування, Іран не може їх визначати односторонньо,

– зазначив спецрадник.

Остаточна сума – предмет перемовин

Він також ствердив, що остаточна сума відшкодування має стати предметом перемовин між Іраном та п'ятьма іншими державами, громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

Гудейл додав, що Канада може застосувати проти Ірану санкції, якщо бачитиме у цьому потребу, утім найголовніше – упевнитися в наявності усіх фактів, аби діяти на основі точно встановленої інформації.

Авіакатастрофа МАУ: коротко

Літак збили після його вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року.

Загинули всі 176 людей, які були на борту: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед загиблих – громадяни семи країн, зокрема 55 громадян Канади і 30 постійних мешканців країни.

На борту було також 11 громадян України: двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.



Авіакатастрофа МАУ / Інфографіка 24 каналу