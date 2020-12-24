В Канаде 8 января будут отмечать День памяти жертв сбитого украинского самолета МАУ в Тегеране. Власти страны считают авиакатастрофу национальной трагедией.

Эта трагедия является одной из самых больших потерь канадских жизней в истории гражданской авиации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте премьер-министра Канады.

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Власти Канады стремятся к всестороннему и достоверному объяснению со стороны иранского режима о трагическом событии. Кроме этого, они будут продолжать требовать полной ответственности.

Из-за этого в стране объявили 8 января Днем памяти, чтобы "продолжать отдавать дань уважения жертвам авиакатастроф, как внутри страны, так и за рубежом".

Справка. Канада обеспокоена качеством расследования иранской стороной. Власти не верят в то, что самолет был сбит из-за человеческой ошибки.



Авиакатастрофа МАУ в Тегеране / инфографика 24 канала