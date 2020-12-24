Канада оголосила 8 січня Днем пам'яті жертв авіакатастрофи МАУ в Ірані
У Канаді 8 січня відзначатимуть День пам'яті жертв збитого українського літака МАУ в Тегерані. Влада країни вважає авіакатастрофу національною трагедією.
Ця трагедія є однією з найбільших втрат канадських життів в історії цивільної авіації. Про це мовиться у заяві, опублікованій на сайті прем'єр-міністра Канади.
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Влада Канади прагне всебічного й достовірного пояснення з боку іранського режиму про трагічну подію. Окрім цього, вони будуть продовжувати вимагати повної відповідальності.
Через це в країні оголосили 8 січня Днем пам'яті, аби "продовжувати віддавати шану жертвам авіакатастроф, як всередині країни, так і за кордоном".
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