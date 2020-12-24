У Канаді 8 січня відзначатимуть День пам'яті жертв збитого українського літака МАУ в Тегерані. Влада країни вважає авіакатастрофу національною трагедією.

Ця трагедія є однією з найбільших втрат канадських життів в історії цивільної авіації. Про це мовиться у заяві, опублікованій на сайті прем'єр-міністра Канади.

До теми Переговори у справі авіакатастрофи літака МАУ затяглися, – Кулеба

Влада Канади прагне всебічного й достовірного пояснення з боку іранського режиму про трагічну подію. Окрім цього, вони будуть продовжувати вимагати повної відповідальності.

Через це в країні оголосили 8 січня Днем пам'яті, аби "продовжувати віддавати шану жертвам авіакатастроф, як всередині країни, так і за кордоном".

Довідка. Канада занепокоєна якістю розслідування іранською стороною. Влада не вірить в те, що літак було збито через людську помилку.



Авіакатастрофа МАУ у Тегерані / Інфографіка 24 каналу