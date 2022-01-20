В Королевских Военно-Морских силах Канады сообщили, что фрегат "Монреаль" направили в плавание для выполнения задач в Средиземном и Черном морях.

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"Монреаль" направляется в Черное море

Фрегат "Монреаль" направляется для участия в операции Reassurance с целью поддержки действий НАТО в регионе Средиземного и Черного морей,

– говорится в сообщении.

Корабль вышел из военно-морской базы в Галифаксе (атлантическая провинция Новая Шотландия). По прибытии в Европу фрегат войдет в состав Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2).

В Королевских ВМС Канады уточнили, что зарубежная миссия корабля продлится 6 месяцев.



Канадский фрегат "Монреаль" направляется к Черному морю / Твитер MARLANT​

Канада обещает Украине вооружение: что известно

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что ее страна предоставит Украине вооружение. В частности, речь идет о военном оборудовании.

В то же время Дмитрий Кулеба добавил, что разговор с Джоли подтвердил, что страны выступают единым дипломатическим фронтом, а также вместе мобилизуют международную поддержку Украины в сложной ситуации.

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Текст сообщения MERLANT:

Monreal отправился в плавание сегодня с 240 моряками, офицерами и авиаторами в 6-месячную зарубежную миссию на REASSURANCE как часть SNMG2. Это 17-ый корабль королевских ВМС для развертывания этой миссии НАТО.