Об этом сообщил премьер-министр Канады. Джастин Трюдо заверил в помощи.

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Канада проверит доставку оружия

Канадский политик провел пресс-конференцию, где и сообщил о новой реакции Канады на последние украинские события.

В целом противотанковое оружие будет уже третьей партией летальной помощи от канадского правительства.

По словам Трюдо, страна будет помогать украинцам в противостоянии с Кремлем. "Канада и в дальнейшем будет поддерживать героическую оборону Украины против российских военных", – добавил он.

Доставление оружия будет происходить через Польшу. Более того, министр иностранных дел Канады сама проверит в Варшаве, все ли в порядке.

Моя роль заключается в том, чтобы помощь попала в руки украинских воинов, которые борются за свою жизнь и Родину,

– пояснила она.

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