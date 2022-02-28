Про це повідомив прем'єр-міністр Канади. Джастін Трюдо запевнив у допомозі.

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Канада перевірить доставлення зброї

Канадський політик провів пресконференцію, де і повідомив про нову реакцію Канади на останні українські події.

Загалом протитанкова зброя буде вже третьою партією летальної допомоги від канадського уряду.

За словами Трюдо, країна допомагатиме українцям у протистоянні з Кремлем. "Канада й надалі підтримуватиме героїчну оборону України проти російських військових", – додав він.

Доставлення зброї відбуватиметься через Польщу. Ба більше, міністерка закордонних справ Канади сама перевірить у Варшаві, чи все гаразд.

Моя роль полягає в тому, щоб допомога потрапила до рук українських воїнів, які борються за своє життя та Батьківщину,

– пояснила вона.



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