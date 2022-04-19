Об этом сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он отметил, что реагирует на незаконные и ужасающие действия России.

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"Канада предоставит Украине тяжелую артиллерию", – заявил Трюдо.

Запад усиливает давление на Россию

Ряд стран Запада провели встречу 19 апреля и решили усилить давление на режим Владимира Путина и еще больше изолировать Россию. После разговора президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сказал, что решил с Канадой предоставить Украине больше артиллерийского оружия.

Кроме того, оружие для Украины пообещала и Великобритания. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что война приобретает вид артиллерийского конфликта.

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