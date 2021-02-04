Власти Канады обновили список террористических организаций. В частности, в него внесли "Русское имперское движение".

Источник: правительство Канады

Под запрет также попала правая американская организация Proud Boys ("Гордые ребята"). Именно она штурмовала Капитолий.

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Обновленный список

Всего в перечень организаций внесли 13 групп. Основная часть из них связана с ИГИЛ.

Напомним! Ранее США признали "Русское имперское движение" террористической организацией.

Почему группировка попал в список

"Российское имперское движение" добавили в список террористов из-за того, что его военное крыло было связано с военной агрессией в:

Украине;

Ливии;

Сирии.

В то же время в России пока это движение не признали запрещенным.

Отметим! В канадский перечень террористических организаций входит 73 группы, в частности аль-Каида и аль-Шабаб.

В июне 2020 года Deutsche Welle связывало РИД с центрами по боевой подготовке. В них проходили тренинги будущих участников конфликтов в Сирии и на востоке Украины. По данным издания, в эти центры приезжали из Германии сторонники неонацистских организаций.

Позиция США

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что группировка готовит неонацистов и сторонников превосходства белой расы в Европе. А также – пытается сплотить такие движения для борьбы с теми, кого они называют своими врагами.