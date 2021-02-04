Канада приравняла русские группировки к террористам: причина
Власти Канады обновили список террористических организаций. В частности, в него внесли "Русское имперское движение".
Источник: правительство Канады
Под запрет также попала правая американская организация Proud Boys ("Гордые ребята"). Именно она штурмовала Капитолий.
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Обновленный список
Всего в перечень организаций внесли 13 групп. Основная часть из них связана с ИГИЛ.
Почему группировка попал в список
"Российское имперское движение" добавили в список террористов из-за того, что его военное крыло было связано с военной агрессией в:
- Украине;
- Ливии;
- Сирии.
В то же время в России пока это движение не признали запрещенным.
В июне 2020 года Deutsche Welle связывало РИД с центрами по боевой подготовке. В них проходили тренинги будущих участников конфликтов в Сирии и на востоке Украины. По данным издания, в эти центры приезжали из Германии сторонники неонацистских организаций.
Позиция США
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что группировка готовит неонацистов и сторонников превосходства белой расы в Европе. А также – пытается сплотить такие движения для борьбы с теми, кого они называют своими врагами.
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