Канада прирівняла російське угрупування до терористів: причина
Влада Канади оновила список терористичних організацій. Зокрема до нього внесли "Російський імперський рух".
Джерело: уряд Канади
Під заборону також потрапила ультраправа американська організація Proud Boys ("Горді хлопці"). Саме вона штурмувала Капітолій.
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Оновлений список
Загалом у перелік організацій внесли 13 груп. Основна частина з них пов'язана з ІДІЛ.
Чому угрупування потрапило у список
"Російський імперський рух" додали у список терористів через те, що його військове крило було пов'язане з військовою агресією в:
- Україні;
- Лівії;
- Сирії.
Водночас в Росії наразі цей рух не визнали забороненим.
У червні 2020 року Deutsche Welle пов'язувало РІР з центрами з бойової підготовки. В них відбувались тренінги майбутніх учасників конфліктів в Сирії і на сході України. За даними видання, в ці центри приїжджали з Німеччини прихильники неонацистських організацій.
Позиція США
Держсекретар Майк Помпео заявив, що угрупування готує неонацистів і прихильників переваги білої раси в Європі. А також – намагається згуртувати такі рухи для боротьби з тими, кого вони називають своїми ворогами.
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