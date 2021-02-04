Влада Канади оновила список терористичних організацій. Зокрема до нього внесли "Російський імперський рух".

Джерело: уряд Канади

Під заборону також потрапила ультраправа американська організація Proud Boys ("Горді хлопці"). Саме вона штурмувала Капітолій.

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Оновлений список

Загалом у перелік організацій внесли 13 груп. Основна частина з них пов'язана з ІДІЛ.

Нагадаємо! Раніше Сполучені Штати Америки визнали "Російський імперський рух" терористичною організацією.

Чому угрупування потрапило у список

"Російський імперський рух" додали у список терористів через те, що його військове крило було пов'язане з військовою агресією в:

Україні;

Лівії;

Сирії.

Водночас в Росії наразі цей рух не визнали забороненим.

Зазначимо! До канадського переліку терористичних організацій входить 73 групи, зокрема аль-Каїда та аль-Шабаб.

У червні 2020 року Deutsche Welle пов'язувало РІР з центрами з бойової підготовки. В них відбувались тренінги майбутніх учасників конфліктів в Сирії і на сході України. За даними видання, в ці центри приїжджали з Німеччини прихильники неонацистських організацій.

Позиція США

Держсекретар Майк Помпео заявив, що угрупування готує неонацистів і прихильників переваги білої раси в Європі. А також – намагається згуртувати такі рухи для боротьби з тими, кого вони називають своїми ворогами.