Количество имен увеличилось после того, как парламент Канады днем ранее, 5 апреля, принял резолюцию, в которой осудил военные преступления России и преступления против человечества в Буче, призвав усилить военную поддержку Украины.

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Новые имена в подсанкционном списке Канады

В список подсанкционных российских олигархов попали:

Владимир Потанин;

Виктор Вексельберг;

Кирилл Шамалов;

Дмитрий и Анна Пумпянские;

Вадим Мошкович;

Леонид Михельсон;

Александр Винокуров.

Кроме того, отныне под санкциями Канады также попал заместитель начальника Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Позволив бессмысленное вторжение Путина в Украину, эти близкие приспешники режима причастны к ужасным событиям, что разворачиваются на наших глазах. Канада продолжает поддерживать храбрый народ Украины, который борется за свободу, и мы не прекратим давить на российский режим, пока его войска не покинут украинскую землю. Необходимо положить конец зверствам,

– заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Отмечается, что кроме россиян, в расширенный список попали 9 граждан Беларуси.

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