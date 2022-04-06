Количество имен увеличилось после того, как парламент Канады днем ранее, 5 апреля, принял резолюцию, в которой осудил военные преступления России и преступления против человечества в Буче, призвав усилить военную поддержку Украины.
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Новые имена в подсанкционном списке Канады
В список подсанкционных российских олигархов попали:
- Владимир Потанин;
- Виктор Вексельберг;
- Кирилл Шамалов;
- Дмитрий и Анна Пумпянские;
- Вадим Мошкович;
- Леонид Михельсон;
- Александр Винокуров.
Кроме того, отныне под санкциями Канады также попал заместитель начальника Генштаба ВС России Игорь Костюков.
Позволив бессмысленное вторжение Путина в Украину, эти близкие приспешники режима причастны к ужасным событиям, что разворачиваются на наших глазах. Канада продолжает поддерживать храбрый народ Украины, который борется за свободу, и мы не прекратим давить на российский режим, пока его войска не покинут украинскую землю. Необходимо положить конец зверствам,
– заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
Отмечается, что кроме россиян, в расширенный список попали 9 граждан Беларуси.
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