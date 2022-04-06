Кількість імен збільшилась після того, як парламент Канади днем раніше, 5 квітня, ухвалив резолюцію, у якій засудив воєнні злочини Росії та злочини проти людства у Бучі, закликавши посилити оборонну підтримку України.
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Нові імена у підсанкційному списку Канади
До списку підсанкційних російських олігархів потрапили:
- Володимир Потанін;
- Віктор Вексельберг;
- Кирил Шамалов;
- Дмитро та Ганна Пумпянські;
- Вадим Мошкович;
- Леонід Міхельсон;
- Олександр Винокуров.
Крім того, відтепер під санкціями Канади також перебуває заступник начальника Генштабу ЗС Росії Ігор Костюков.
Дозволивши безглузде вторгнення Путіна в Україну, ці близькі поплічники режиму є причетними до жахливих подій, що розгортаються на наших очах. Канада продовжує підтримувати хоробрий народ України, який бореться за свободу, і ми не припинимо тиснути на російський режим, поки його війська не покинуть українську землю. Звірствам необхідно покласти край,
– заявила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі.
Зазначається, що окрім росіян, до розширеного списку потрапили також 9 громадян Білорусі.
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