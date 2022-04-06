Про це в ефірі 24 каналу ексклюзивно заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. За її словами, на жаль, це помітно.

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Квін: Дії Путіна – надзвичайний стратегічний провал

Квін нагадала, що Росії не вдалося досягти первісної мети, а саме легкого "заходу" в Україну та захоплення більшості української території або ж узагалі всієї.

Українці не дали цього зробити і по суті завдали значної поразки країні-агресорці. Тепер вона змушена перегруповуватись. Проте, на жаль, ми бачимо, що Росія не збирається зупиняти війну,

– наголосила вона.

Тимчасово повірена у справах США відзначила, що окупанти таки збираються знову використати деякі з тих військ, які вони вивели з Київщини, в інших регіонах. Найімовірніше саме на сході країни.

"Зрештою ми вважаємо, що було надзвичайним стратегічним провалом усе, що зробив Путін. У кінцевому підсумку це значно нашкодить самій Росії", – пояснила Квін.

Посадовиця також зазначила, що державі-окупантці війна в Україні вже шкодить, а США роблять усе для того, щоб допомогти підвищити для Росії ціну і змусити відмовитись від бажання продовжувати війну.

Мовляв, треба сісти за стіл перемовин, як російський диктатор і мав зробити на самому початку. Зазначимо, що наразі зустріч президентів України та Росії є лиш гіпотетична. Хоч у Кремлі допустили її, якщо буде "конкретний документ".

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