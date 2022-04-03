Коли можлива зустріч Путіна і Зеленського

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. За його словами, Путін ніколи не відмовлявся від такої зустрічі, і вона гіпотетично можлива.

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Але для того, щоб вона відбулася, необхідно, щоб у надрах роботи двох делегацій визрів конкретний документ. Не набір ідей, а конкретний письмовий документ. Ось тоді настане черга такої зустрічі,

– сказав Пєсков.

Відповідаючи на запитання російських псевдожурналістів, чи є впевненість у тому, що цей документ буде виконуватися з огляду на те, що є 7-річний досвід Мінських угод, Пєсков сказав, що такий досвід вже є.

"Я сподіваюся, що в результаті тих напружених зусиль, які робляться в плані російсько-українських переговорів, ми теж вийдемо на підписання якогось документа, і це стане важливим кроком по дорозі нормалізації ситуації", – заявив Пєсков.

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