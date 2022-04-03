Когда возможна встреча Путина и Зеленского

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. По его словам, Путин никогда не отказывался от такой встречи, и она гипотетически возможна.

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Но для того чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций созрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный документ. Вот тогда придет черед такой встречи,

– сказал Песков.

Отвечая на вопрос российских псевдожурналистов, есть ли уверенность в том, что этот документ будет выполняться, учитывая, что есть 7-летний опыт Минских соглашений, Песков сказал, что такой опыт уже есть.

"Я надеюсь, что в результате тех напряженных усилий, которые предпринимаются в плане российско-украинских переговоров, мы тоже выйдем на подписание какого-либо документа, и это станет важным шагом на пути нормализации ситуации", – заявил Песков.

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