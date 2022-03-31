Реакция Кремля

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Госдеп и Пентагон не располагают реальной информацией о происходящем в Кремле.

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Вы знаете, к сожалению, и, собственно говоря, это наверное даже вызывает наше беспокойство, выходит, что ни Госдеп, ни Пентагон не имеют реальной информации о том, что происходит в Кремле. И они просто не понимают, что происходит в Кремле, не понимают президента Путина, не понимают механизм принятия решений, не понимают стиль нашей работы,

– заявил Песков.

Он добавил, что такое непонимание приводит к ошибочным решениям, которые имеют "очень плохие последствия".

Что сказали в Белом доме

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сказала, что в США есть информация, что Путину говорит неправду военное руководство России, поэтому между ними возникло напряжение.

"По нашему мнению, советники дезинформируют Путина относительно того, насколько неэффективно действуют российские военные, он введен в заблуждение и относительно того, насколько экономика этой страны повреждена санкциями, поскольку его старшие советники боятся сказать ему правду", – заявила Бедингфилд.

По ее словам, в администрации президента США приняли решение обнародовать эту информацию сейчас, чтобы показать, что решение о начале войны было стратегической ошибкой для России.

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