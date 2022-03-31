Реакція Кремля

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, Держдеп і Пентагон не мають реальної інформації про те, що відбувається в Кремлі.

Читайте також: Путіна дезінформують про стан справ у війні, напруження з Шойгу росте, – розвідка США

Ви знаєте, на жаль, і, власне кажучи, це напевно навіть викликає наше занепокоєння, виходить, що ні Держдеп, ні Пентагон не мають реальної інформації про те, що відбувається в Кремлі. І вони просто не розуміють, що відбувається у Кремлі, не розуміють президента Путіна, не розуміють механізм прийняття рішень, не розуміють стилю нашої роботи,

– заявив Пєсков.

Він додав, що таке нерозуміння призводить до помилкових рішень, які мають "дуже погані наслідки".

Що сказали в Білому домі

Раніше директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд сказала, що в США є інформація, що Путіну говорить неправду військове керівництво Росії, тому між ними виникла напруга.

"На нашу думку, радники дезінформують Путіна щодо того, наскільки неефективно діють російські військові, він введений в оману також щодо того, наскільки економіка цієї країни скалічена санкціями, оскільки його старші радники дуже бояться сказати йому правду", – заявила Бедінгфілд.

За її словами, в адміністрації президента США ухвалили рішення оприлюднити цю інформацію зараз, щоб показати, що рішення про початок війни було стратегічною помилкою для Росії.

Тим часом російські солдати ґвалтують неповнолітніх та їдять собак: слухайте перехоплену розмову СБУ