Канада хотела развернуть большой полевой госпиталь

О развертывании госпиталя рассказал министр международного развития Канады Харджит Саджан. Он сообщил, что Канада была готова развернуть большой полевой госпиталь, но в этом нет нужды.

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Мы общаемся с Красным Крестом по поводу того, что нужно. Мы были готовы развернуть большой полевой госпиталь. Выяснилось, что нужды во всем госпитале нет, поэтому развернут его отдельные элементы,

– рассказал министр.

Саджан отметил, что такие проекты нуждаются в значительной координации между многочисленными партнерами. Он подчеркнул, что важно не только оборудование, но и люди.

"Вопрос же не только в том, чтобы иметь необходимое оборудование, важно обеспечить, чтобы были нужны люди", – уточнил Саджан.

Канадский министр заявил, что сейчас определяется место будущего госпиталя.

Саджан рассказал, что в восточной Европе работает команда министерства международного развития Канады. Она ищет способы дальнейшей гуманитарной поддержки.

Выполняется огромная работа, но и потребности – огромные, учитывая массовые преступления, которые совершаются в Украине,

– резюмировал министр.

Ранее Канада приняла решение о помощи украинцам в Польше. Она направит в страну около 150 военнослужащих, которые будут помогать беженцам из Украины.

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