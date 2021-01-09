Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил об учреждении новой стипендии. Ее посвятят памяти жертв катастрофы самолета МАУ над Тегераном. Также Оттава требует прозрачного расследования и наказания виновных.

Канада планирует создать монумент погибшим в крушении

Также канадская сторона прилагает все усилия, чтобы родственникам погибших выплатили компенсации. Об этом сообщает Укринформ.

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Оттава работает с международными партнерами, чтобы обеспечить детальное расследование трагедии, унесшей жизни 176 человек, из них 55 – граждане Канады.

Чтобы отдать дань студентам, преподавателям и всем, связанным с академической сферой, мы также основываем стипендию в память о пассажирах рейса PS752. Мы продолжаем обсуждать с родственниками инициативы с чествованием, в том числе монумент памяти погибших в авиакатастрофах,

– рассказал Трюдо.

Иран предлагал по 150 тысяч долларов компенсации

Отметим, что Иран ранее заявил о том, что готов выплатить по 150 тысяч долларов родственникам погибших в крушении. Однако с такой позиции не согласились и в Украине, и в Канаде. В Киеве отметили, что сумма компенсации должна устанавливаться в ходе переговоров, а также должен быть учтен предыдущий опыт в международной авиации.

Обратите внимание! 8 января 2021 года исполнился год из трагедии в Иране. Больше об ужасной катастрофе можно прочитать здесь.



Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала