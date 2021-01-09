Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про заснування нової стипендії. Її присвятять пам'яті жертв катастрофи літака МАУ над Тегераном. Також Оттава вимагає прозорого розслідування і покарання винних.

Канада планує створити монумент загиблим у авіатрощі

Також канадська сторона докладає усіх зусиль, аби родичам загиблих виплатили компенсації. Про це повідомляє Укрінформ.

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Оттава працює з міжнародними партнерами, аби забезпечити детальне розслідування трагедії, що забрала життя 176 осіб, з них 55 – громадяни Канади.

Аби віддати шану студентам, викладачам та усім, пов'язаним з академічною сферою, ми також засновуємо стипендію у пам'ять про пасажирів рейсу PS752. Ми продовжуємо обговорювати із родичами ініціативи із вшанування, у тому числі монумент пам'яті загиблих в авіакатастрофах,

– розповів Трюдо.

Іран пропонував по 150 тисяч доларів компенсації

Зазначимо, що Іран раніше заявив про те, що готовий виплатити по 150 тисяч доларів родичам загиблих у авіатрощі. Проте з такою позицію не погодились і в Україні, і в Канаді. У Києві наголосили, що сума компенсації має встановлюватись під час переговорів, а також має бути врахований попередній досвід у міжнародній авіації.

Зверніть увагу! 8 січня 2021 року виповнився рік з трагедії в Ірані. Більше про жахливу катастрофу можна прочитати тут.



Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу