Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что будет действовать совместно с партнерами. Россию ждут серьезные ограничения.

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Канада последует примеру своих союзников и введет санкции против президента России Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова,

– сказал Трюдо.

По его словам, так он присоединится к наказанию России за нападение на Украину.

Европейский Союз, Великобритания и США объявили о санкциях против двух оккупантских политиков.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу на разных фронтах в разных уголках страны. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию