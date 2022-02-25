Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что будет действовать совместно с партнерами. Россию ждут серьезные ограничения.
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Канада последует примеру своих союзников и введет санкции против президента России Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова,
– сказал Трюдо.
По его словам, так он присоединится к наказанию России за нападение на Украину.
Европейский Союз, Великобритания и США объявили о санкциях против двух оккупантских политиков.