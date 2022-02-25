Прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що буде діяти спільно з партнерами. Росію чекають серйозні обмеження.
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Канада наслідуватиме приклад своїх союзників і введе санкції проти президента Росії Володимира Путіна та його міністра закордонних справ Сергія Лаврова,
– сказав Трюдо.
За його словами, так він приєднається до покарання Росії за напад на Україну.
Європейський Союз, Велика Британія та США оголосили про санкції проти двох окупантських політиків.