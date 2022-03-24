Такую информацию Джастин Трюдо сообщил после встречи с лидерами НАТО и Большой семерки, сообщает издание Politico.

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По словам премьер-министра, благодаря новым мерам Канада ввела санкции в отношении 964 человек, связанных с главой Кремля.

Путин совершал и продолжает совершать военные преступления и создавать разрушительный гуманитарный кризис,

– заявил Трюдо.

Запрет властями Канады на экспорт некоторых товаров и технологий в Россию направлен на ослабление возможностей российских вооруженных сил в таких отраслях, как электроника, информатика, телекоммуникации, навигация и транспорт.

По предварительным данным, новые санкции – это последняя волна мер Канады, направленных против олигархов, российских военных компаний, банков и других лиц, обвиняемых Канадой в поддержке Владимира Путина.

Напомним, что Правительство Канады ввело санкции против самого Путина, членов его ближайшего окружения, депутатов Государственной думы и деятелей белорусского режима.

Ранее сообщалось, что на встрече в Брюсселе президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступили с общим заявлением, в котором призвали Россию немедленно прекратить агрессию против Украины и вывести войска и технику из нашей страны.

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