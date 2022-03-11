Об этом сообщил премьер Канады Джастин Трюдо. Санкции стали ответом страны на агрессию России против Украины.
Важно Орбан говорит, что ЕС не будет вводить санкции против российских газа и нефти
Да, под санкциями оказались:
- олигархи Роман Абрамович и Алишер Усманов,
- глава ЦИК Элла Памфилова, а также Елена Морозова и Игорь Янчук.
Санкции вводятся в отношении 32 предприятий и организаций в отрасли:
- обороны,
- энергетики,
- финансов за их роль в ситуации в Украине.
В санкционном списке оказались: СВР России, минобороны России, корпорация "Иркут", Ракетно-космический центр Прогресс", ОАО "Адмиралтейский судостроительный завод", Казанский вертолетный завод, "Ростех-Азимут", АО "Компания "Сухой", ряд исследовательских организаций.
Канада может принять беженцев
Трюдо также заявил, что Оттава изучает возможность перевозки в Канаду беженцев из Украины. Заметим, что, по данным Детского фонда ООН, от бомб, авиаударов и других ужасов войны были вынуждены бежать более 1 миллиона детей.
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