Об этом сообщил премьер Канады Джастин Трюдо. Санкции стали ответом страны на агрессию России против Украины.

Важно Орбан говорит, что ЕС не будет вводить санкции против российских газа и нефти

Да, под санкциями оказались:

олигархи Роман Абрамович и Алишер Усманов,

глава ЦИК Элла Памфилова, а также Елена Морозова и Игорь Янчук.

Санкции вводятся в отношении 32 предприятий и организаций в отрасли:

обороны,

энергетики,

финансов за их роль в ситуации в Украине.

В санкционном списке оказались: СВР России, минобороны России, корпорация "Иркут", Ракетно-космический центр Прогресс", ОАО "Адмиралтейский судостроительный завод", Казанский вертолетный завод, "Ростех-Азимут", АО "Компания "Сухой", ряд исследовательских организаций.

Канада может принять беженцев

Трюдо также заявил, что Оттава изучает возможность перевозки в Канаду беженцев из Украины. Заметим, что, по данным Детского фонда ООН, от бомб, авиаударов и других ужасов войны были вынуждены бежать более 1 миллиона детей.

Обратите внимание! 11 марта санкции против России ввела и Великобритания. Под ограничения попали сразу 386 из 450 депутатов российской Госдумы. Именно они проголосовали за "независимость" псевдореспублик Донбасса.

Какие санкции против России ввели США: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!