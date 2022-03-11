Соответствующее сообщение появилось в ролике на странице Виктора Орбана в фейсбуке. Его премьер-министр Венгрии изложил на фоне саммита лидеров ЕС во Франции.

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Санкций против российских нефти и газа от ЕС пока не будет

Самый важный для нас вопрос решен в положительном ключе: не будет санкций, которые касались бы газа или нефти, и энергообеспечение Венгрии в ближайший период будет обеспечено,

– добавил он.

В видео Виктор Орбан успокоил венгров, которые переживали об энергообеспечении:

Ранее лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Президент Литвы Гитанас Науседа добавил, что жаркие дискуссии длились 5 часов.

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