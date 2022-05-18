Соответствующее заявление в твиттере обнародовал министр общественной безопасности Канады Марк Мендичино. Он отметил, что таким образом Канада демонстрирует поддержку Украине.

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Мендичино отметил, что запрет на въезд в Канаду соратникам и сторонникам политики Путина – это один из многих способов привлечения России к ответственности за ее преступления в Украине.

Канада поддерживает Украину перед жестоким нападением правительства Путина, и мы стремимся призвать Россию к ответственности за ее преступления. Вот почему мы только что объявили о запрете на въезд для примерно тысячи россиян, включая Путина и членов его окружения,

– написал он.

По его словам, лица, которым запретили въезд, являются фигурантами канадских санкционных списков, однако Канада не может запретить въезд тем, на кого налагались финансовые ограничения. Для этого правительство страны должно внести ряд поправок в Закон об иммиграции и защите беженцев.



"По вступлении в силу эти поправки будут применяться ко всем иностранным гражданам, в отношении которых действуют санкции Канады, а также к их членам семьи", – говорится в заявлении Министерства общественной безопасности Канады.

Таким образом, по словам Мендичино, ответственные за незаконное и безнравственное вторжение в Украину не найдут безопасного убежища в Канаде.

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