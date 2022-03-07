Санкции должны оказывать давление на окружение Путина

О расширении санкционного списка объявил глава правительства Канады Джастин Трюдо. Санкции вызваны вторжением России в Украину.

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Трюдо заявил, что санкции коснутся 10 россиян. Речь идет о "нынешних и бывших высокопоставленных чиновниках, олигархах и сторонниках российской власти".

Вместе с тем, глава канадского правительства не уточнил имена попавших под санкции лиц. Он только заявил, что они содержатся в списке, заключенном российским оппозиционером Алексеем Навальным.

К сведению. Список Навального – это составленный в 2021 году список подсанкционных лиц, обвиняемых в коррупции и нарушениях прав человека. Также в списке лица, связанные с отравлением и заключением Навального.

Эти санкции будут оказывать дальнейшее давление на российские власти, включая окружение Владимира Путина,

– заявил Трюдо.