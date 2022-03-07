Санкції мають тиснути на оточення Путіна
Про розширення санкційного списку оголосив глава уряду Канади Джастін Трюдо. Санкції спричинені вторгненням Росії в Україну.
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Трюдо заявив, що санкції торкнуться 10 росіян. Йдеться про "теперішніх і колишніх високопосадовців, олігархів та прихильників російської влади".
Разом з тим, глава канадського уряду не уточнив імена осіб, які потрапили під санкції. Він тільки заявив, що вони містяться у списку, укладеному російським опозиціонером Олексієм Навальним.
Ці санкцій чинитимуть подальший тиск на російську владу, включаючи оточення Володимира Путіна,
– заявив Трюдо.
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