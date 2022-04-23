Большая двадцатка не может эффективно работать с Россией за столом. Об этом заявила в министр финансов Канады Христя Фриланд.
Кстати Лидеры стран Запада договорились усилить давление на Москву
Для России нет места среди стран, объединившихся для поддержания глобального экономического процветания.
Нельзя быть одновременно и браконьером, и егерем,
– подчеркнула Фриланд.
Россия блокирует работу G20
Министры финансов и главы центральных банков G20, собравшиеся в среду в Вашингтоне, не смогли согласовать свое традиционное коммюнике по поводу целей экономической политики. Все потому, что Россия заблокировала резкие высказывания, осуждающие ее вторжение в Украину.
Комитеты МВФ и Всемирного банка не смогли выступить с совместными заявлениями.
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