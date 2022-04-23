Велика двадцятка не може ефективно працювати з Росією за столом. Про це заявила у міністерка фінансів Канади Христя Фріланд.

До речі Лідери країн Заходу домовились посилити тиск на Москву

Для Росії немає місця серед країн, які об'єдналися для підтримки глобального економічного процвітання.

Не можна бути одночасно і браконьєром, і єгерем,

– наголосила Фріланд.

Росія блокує роботу G20

Міністри фінансів та глави центральних банків G20, що зібралися в середу у Вашингтоні, не змогли узгодити своє традиційне комюніке щодо цілей економічної політики. Все тому, що Росія заблокувала різкі висловлювання, які засуджують її вторгнення в Україну.

Комітети МВФ та Світового банку не змогли виступити із спільними заявами.

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