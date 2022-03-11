Такую информацию сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу канадского правительства. Ранее об отказе от российской нефти и газа сообщили США.

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Правила запрещают любому лицу в Канаде или любому канадцу за пределами Канады импортировать, покупать или покупать определенные конкретные нефтепродукты из России или находящегося в нем лица.

– сообщают на сайте прессслужбы.

Обратите внимание! Запрет не распространяется на товары, если договор на ввоз, покупку или приобретение товара заключен до дня вступления в силу санкции.

К странам, которые приняли подобные запреты, относятся США, которые 8 марта сообщили об отказе от российской нефти и газа. Также британцы намерены полностью отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года.

В то же время, Германия объяснила невозможность отказа от нефти из России тем, что в стране остановится транспорт.

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