Таку інформацію повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на пресслужбу канадського уряду. Раніше про відмову від російської нафти та газу повідомили США.

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Правила забороняють будь-якій особі в Канаді або будь-якому канадцеві за межами Канади імпортувати, купувати або купувати певні конкретні нафтопродукти з Росії або особи, що знаходиться в ній,

– повідомляють на сайті пресслужби.

Зверніть увагу! Заборона не поширюється на товари, якщо договір на ввезення, купівлю або придбання товару укладено до дня набрання чинності санкції.

До країн, які прийняти схожі заборони відноситься США, які 8 березня повідомили про відмову від російської нафти та газу. Також британці мають намір повністю відмовитися від імпорту російської нафти до кінця 2022 року.

Водночас Німеччина пояснила неможливість відмови від нафти з Росії тим, що в країні зупиниться транспорт.

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