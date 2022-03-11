Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС хоче поступово відмовлятись від російського газу, нафти та вугілля. Це має повністю статись до 2027 року.

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До кінця травня ми запропонуємо до 2027 року поступово виключити нашу залежність від російського газу, нафти та вугілля. Це забезпечуватиметься необхідними національними та європейськими ресурсами,

– сказала вона.

Фон дер Ляєн запевнила, що представлять варіанти оптимізації дизайну ринку електроенергії, щоб він краще підтримував зелений перехід.

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