Канадское правительственное агентство решило запретить импорт щенков из Украины для продажи. Повлиял на такое решение прецедент с рейсом МАУ, на борту которого погибли 38 животных.

После расследования Канадского агентства по инспекции продовольствия (CFIA) комиссия решила отменить разрешения на ввоз всех коммерческих щенков в возрасте до 8 месяцев из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе канадского правительства.

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Начиная с 6 июля 2020 года, правительственное агентство, которое занимается охраной продуктов, растениеводства и животноводства, больше не будет выдавать новые разрешения. Это будет касаться собак в возрасте до 8 месяцев, которые из Украины будут везти в Канаду.

Конкретного срока, сколько будет действовать запрет, нет: все будет зависеть от того, покажут ли украинские транспортные компании соблюдение всех требований.

Решение основано на результатах расследования возможного несоблюдения импортных требований, в частности проблем с благосостоянием животных. Эти действия будут оставаться в силе до тех пор, пока CFIA не убедится в том, что условия импорта и международные транспортные стандарты существуют и что животные будут безопасно перевозиться,

– отметили в пресс-службе правительства Канады.

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