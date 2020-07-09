Канада запретила ввоз щенков из Украины после скандала со смертью животных в самолете
Канадское правительственное агентство решило запретить импорт щенков из Украины для продажи. Повлиял на такое решение прецедент с рейсом МАУ, на борту которого погибли 38 животных.
После расследования Канадского агентства по инспекции продовольствия (CFIA) комиссия решила отменить разрешения на ввоз всех коммерческих щенков в возрасте до 8 месяцев из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе канадского правительства.
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Начиная с 6 июля 2020 года, правительственное агентство, которое занимается охраной продуктов, растениеводства и животноводства, больше не будет выдавать новые разрешения. Это будет касаться собак в возрасте до 8 месяцев, которые из Украины будут везти в Канаду.
Конкретного срока, сколько будет действовать запрет, нет: все будет зависеть от того, покажут ли украинские транспортные компании соблюдение всех требований.
Решение основано на результатах расследования возможного несоблюдения импортных требований, в частности проблем с благосостоянием животных. Эти действия будут оставаться в силе до тех пор, пока CFIA не убедится в том, что условия импорта и международные транспортные стандарты существуют и что животные будут безопасно перевозиться,
– отметили в пресс-службе правительства Канады.
Смерть щенков на рейсе МАУ в Канаду: самое главное
- Рейс МАУ (PS 1241) 13 июня вылетел из аэропорта "Борисполь" и прилетел в Канаду. По официальной информации полиции Киевщины, это был пассажирский рейс – на борту, кроме членов экипажа, находились 92 человека.
- Самолет перевозил более трех тонн груза. В частности, на рейсе было 559 собак и 89 котов в 337 клетках (по данным МАУ). При этом, как выяснилось позже, многих животных перевозили по двое в очень тесных клетках, которых было около 300.
- По данным канадских чиновников, по крайней мере 38 щенков в результате погибли, десятки других щенков после перелета страдали от обезвоживания, рвоты и слабости.
- Авиакомпания МАУ начала служебное расследование, а также отстранила от работы директора по грузовым перевозкам.
- В компании подчеркнули, что до сих пор причину гибели животных не установили. Помимо служебного расследования, по собственному желанию компания наложила запрет на перевозки животных самолетами B767 с 19 июня 2020 года.
- МАУ уверяет, что грузовой салон самолета Boeing 767, где находились животные, вентилируется, там также регулируется температура. Там призвали не манипулировать информацией об этом.