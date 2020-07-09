Канадське урядове агентство вирішило заборонити імпорт цуценят з України для продажу. Вплинув на таке рішення прецедент із рейсом МАУ, на борту якого загинули 38 тварин.

Після розслідування Канадського агентства з інспекції продовольства (CFIA) комісія вирішила скасувати дозволи на ввезення всіх комерційних цуценят у віці до 8 місяців з України. Про це повідомили у прес-службі канадського уряду.

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Починаючи з 6 липня 2020 року, урядове агентство, що займається охороною продуктів, рослинництва і тваринництва, більше не буде видавати нові дозволи. Стосуватиметься це собак у віці до 8 місяців, які з України везтимуть у Канаду.

Конкретного терміну, до коли діятиме заборона немає: усе залежатиме від того, чи покажуть українські транспортні компанії дотримання усіх вимог.

Рішення засноване на результатах розслідування можливого недотримання імпортних вимог, зокрема проблем з добробутом тварин. Ці дії будуть залишатися в силі до тих пір, поки CFIA не переконається в тому, що умови імпорту та міжнародні транспортні стандарти існують і що тварини будуть безпечно перевозитися,

– зазначили у пресслужбі уряду Канади.

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