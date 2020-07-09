Канада заборонила ввезення цуценят з України після скандалу зі смертю тварин у літаку
Канадське урядове агентство вирішило заборонити імпорт цуценят з України для продажу. Вплинув на таке рішення прецедент із рейсом МАУ, на борту якого загинули 38 тварин.
Після розслідування Канадського агентства з інспекції продовольства (CFIA) комісія вирішила скасувати дозволи на ввезення всіх комерційних цуценят у віці до 8 місяців з України. Про це повідомили у прес-службі канадського уряду.
Детально про історію Десятки цуценят загинули на борту МАУ: усі подробиці трагедії і реакція авіакомпанії
Починаючи з 6 липня 2020 року, урядове агентство, що займається охороною продуктів, рослинництва і тваринництва, більше не буде видавати нові дозволи. Стосуватиметься це собак у віці до 8 місяців, які з України везтимуть у Канаду.
Конкретного терміну, до коли діятиме заборона немає: усе залежатиме від того, чи покажуть українські транспортні компанії дотримання усіх вимог.
Рішення засноване на результатах розслідування можливого недотримання імпортних вимог, зокрема проблем з добробутом тварин. Ці дії будуть залишатися в силі до тих пір, поки CFIA не переконається в тому, що умови імпорту та міжнародні транспортні стандарти існують і що тварини будуть безпечно перевозитися,
– зазначили у пресслужбі уряду Канади.
Смерть цуценят на рейсі МАУ до Канади: найголовніше
- Рейс МАУ (PS 1241) 13 червня вилетів з аеропорту "Бориспіль" і прилетів в Канаду. За офіційною інформацією поліції Київщини, це був пасажирський рейс – на борту, окрім членів екіпажу, перебували 92 особи.
- Літак перевозив понад три тонни вантажу. Зокрема, на рейсі було 559 собак та 89 котів у 337 клітках (за даними МАУ). При цьому, як з’ясувалося пізніше, багатьох тварин перевозили по двоє в дуже тісних клітках, яких було лише близько 300.
- За даними канадських чиновників, принаймні 38 цуценят в результаті загинули, десятки інших цуциків після перельоту страждали від зневоднення, блювотиння та слабкості.
- Авіакомпанія МАУ розпочала службове розслідування, а також відсторонила від роботи директора з вантажних перевезень.
- У компанії наголосили, що досі причину загибелі тварин не встановили. Крім службового розслідування, за власним бажанням компанія наклала заборону на перевезення тварин літаками B767 з 19 червня 2020 року.
- МАУ запевняє, що вантажний салон літака Boeing 767, де перебували тварини, вентилюється, там також регулюється температура. Там закликали не маніпулювати інформацією щодо цього.