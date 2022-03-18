Такую информацию обнародовали в заявлении на сайте канадского правительства. Посредством этой программы украинцы смогут не просто находиться в Канаде до 3 лет, но и получить официальную работу.

К теме: Канадские дипломаты поставили кафиров на место: внесли четкие правки в письмо россиян в ООН

В ответ на полномасштабное вторжение Владимира Путина в Украину министр иммиграции, беженцев и гражданства Шон Фрейзер объявил о запуске Канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET). CUAET – это особый, ускоренный путь временного проживания для украинцев, которые ищут безопасное убежище в Канаде, пока идет война в их родной стране,

– говорится в заявлении.

Программа CUAET предусматривает, что украинцы и самые близкие члены их семей любой национальности могут находиться в Канаде как временные резиденты до 3 лет.

Желающие получить канадскую визу должны подать онлайн заявку на визу в Канаду и предоставить свои биометрические данные (отпечатки пальцев и фотографию). Им предлагается подать заявку на 3-летнее открытое разрешение на работу одновременно с подачей заявления на визу. Это, в свою очередь, позволит украинцам устроиться на работу в Канаде.

С 17 марта, согласно этой программе, многие обычные требования, связанные с визой или разрешением на работу, были отменены.

Школьники

Для школьников начальной и старшей школы есть возможность зарегистрироваться и начать обучение сразу по прибытии в Канаду. А студенты или желающие учиться в высших учебных заведениях могут подать заявку на получение разрешения на обучение.

Те, кто уже находится в Канаде

Интересно, что те люди, которые уже находятся в Канаде, также выиграют от мероприятий, предусмотренных программой CUAET. Они могут подать заявку на продление своего статуса посетителя или разрешение на работу на 3 года, подать заявку на получение нового разрешения на работу или обучение или продлить свое разрешение.

Важно! Весь процесс получения визы и разрешения на работу совершенно бесплатен.

Вакцинация от COVID-19

Канада освобождает украинцев и членов их семей от требований по вакцинации от COVID-19. Однако они должны отвечать всем другим требованиям здравоохранения для путешествий, таким как карантин и тестирование.

Вас это может заинтересовать – Польское правительство объявило программу "дерусификации экономики": смотрите видео