Канада отправила 6 самолетов с перчатками для австралийских коал: милые фото

Медикаменты и перчатки для пострадавших в результате разрушительных пожаров коал отправили канадские волонтеры в Австралию. Собранного оказалось так много, что пришлось отправлять 6 самолетов с помощью.

Но этого уже много. В Австралии вежливо благодарят, но просят больше не присылать подобной гуманитарной помощи. Об этом пишет BBC.

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Дело в том, что несогласованные пожертвования поступают и из Британии, и с США, и из стран Азии. Посылки из других стран часто конкурируют с местными спасательными операциями за взлетные полосы аэропортов, рабочие руки и топливо. Это лишь создает дополнительные проблемы.

Благотворители информируют: лучшей помощью станут незначительные финансовые пожертвования в фонды, работающие на местах.

Однако, люди во всем мире стремятся показать, как беспокоятся о животных: они вяжут им перчатки и массово отправляют на истощенный пожарами континент.



Так перчатки для коал вязали в Британии / скриншот с видео



"Сделано с любовью от клуба вязания школы города Ошава в Онтарио, Канада" / фото записки – BBC



Передача для коал​ / фото BBC

Зачем коалам перчатки? Дело в том, что у многих животных ожоги именно на лапках, которыми они карабкаются вверх по стволам деревьев. Чтобы бедные коалы не поранили себя еще больше волонтеры в центрах, где животным оказывают помощь, придумали надевать им на лапки перчатки.