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      Канада отправила 6 самолетов с перчатками для австралийских коал: милые фото

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      Австралийским коалам со всего мира присылают перчатки / Коллаж 24 канала

      Медикаменты и перчатки для пострадавших в результате разрушительных пожаров коал отправили канадские волонтеры в Австралию. Собранного оказалось так много, что пришлось отправлять 6 самолетов с помощью.

      Но этого уже много. В Австралии вежливо благодарят, но просят больше не присылать подобной гуманитарной помощи. Об этом пишет BBC.

      Смотрите также: Появились милые фото австралийских военных, кормящих спасенных коал

      Дело в том, что несогласованные пожертвования поступают и из Британии, и с США, и из стран Азии. Посылки из других стран часто конкурируют с местными спасательными операциями за взлетные полосы аэропортов, рабочие руки и топливо. Это лишь создает дополнительные проблемы.

      Благотворители информируют: лучшей помощью станут незначительные финансовые пожертвования в фонды, работающие на местах.

      Однако, люди во всем мире стремятся показать, как беспокоятся о животных: они вяжут им перчатки и массово отправляют на истощенный пожарами континент.


      Так перчатки для коал вязали в Британии / скриншот с видео


      "Сделано с любовью от клуба вязания школы города Ошава в Онтарио, Канада" / фото записки – BBC


      Передача для коал​ / фото BBC

      Зачем коалам перчатки? Дело в том, что у многих животных ожоги именно на лапках, которыми они карабкаются вверх по стволам деревьев. Чтобы бедные коалы не поранили себя еще больше волонтеры в центрах, где животным оказывают помощь, придумали надевать им на лапки перчатки.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Канада Пожары в Австралии Австралия Мир животных
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