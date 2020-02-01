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      Канада відправила 6 літаків з рукавичками для австралійських коал: милі фото

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      Австралійським коалам зі всього світу надсилають рукавички / колаж 24 каналу

      Медикаменти та рукавички для постраждалих внаслідок руйнівних пожеж коал відправили канадські волонтери в Австралію. Зібраного виявилось так багато, що довелося відправляти 6 літаків із допомогою.

      Але цього вже забагато. В Австралії ввічливо дякують, але просять більше не надсилати подібної гуманітарної допомоги. Про це пише BBC.

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      Річ у тім, що неузгоджені пожертвування надходять і з Британії, і з США, і з країн Азії. Посилки з інших країн часто конкурують з місцевими рятувальними операціями за злітні смуги аеропортів, робочі руки і пальне. Це лиш створює додаткові проблеми.

      Благодійники інформують: найкращою допомогою стануть незначні фінансові пожертвування до фондів, що працюють на місцях.

      Однак, люди у всьому світі прагнуть показати, як турбуються про тваринок: вони в’яжуть їм рукавички та масово відправляють на виснажений пожежами континент.


      Так рукавички для коал в'язали у Британії/ скріншот із відео


      "Зроблено з любов'ю від клубу в'язання школи міста Ошава в Онтаріо, Канада"/ фото записки – BBC


      Передача для коал/ фото BBC

      Навіщо коалам рукавички? Річ у тім, що у багатьох тваринок опіки саме на лапках, якими вони дряпаються вверх по стовбурах дерев. Аби бідолашні коали не поранили себе ще більше волонтери у центрах, де тваринам надають допомогу, вигадали одягати їм на лапки рукавички.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Світ тварин Австралія Пожежі в Австралії Канада
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