Канада відправила 6 літаків з рукавичками для австралійських коал: милі фото
Медикаменти та рукавички для постраждалих внаслідок руйнівних пожеж коал відправили канадські волонтери в Австралію. Зібраного виявилось так багато, що довелося відправляти 6 літаків із допомогою.
Але цього вже забагато. В Австралії ввічливо дякують, але просять більше не надсилати подібної гуманітарної допомоги. Про це пише BBC.
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Річ у тім, що неузгоджені пожертвування надходять і з Британії, і з США, і з країн Азії. Посилки з інших країн часто конкурують з місцевими рятувальними операціями за злітні смуги аеропортів, робочі руки і пальне. Це лиш створює додаткові проблеми.
Благодійники інформують: найкращою допомогою стануть незначні фінансові пожертвування до фондів, що працюють на місцях.
Однак, люди у всьому світі прагнуть показати, як турбуються про тваринок: вони в’яжуть їм рукавички та масово відправляють на виснажений пожежами континент.
Так рукавички для коал в'язали у Британії/ скріншот із відео
"Зроблено з любов'ю від клубу в'язання школи міста Ошава в Онтаріо, Канада"/ фото записки – BBC
Передача для коал/ фото BBC
Навіщо коалам рукавички? Річ у тім, що у багатьох тваринок опіки саме на лапках, якими вони дряпаються вверх по стовбурах дерев. Аби бідолашні коали не поранили себе ще більше волонтери у центрах, де тваринам надають допомогу, вигадали одягати їм на лапки рукавички.
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