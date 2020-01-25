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      З'явились милі фото австралійських військових, які годують врятованих коал

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      Австралійські військові рятувальники у вільний час годують врятованих тварин / фото з фейсбуку

      В Австралії вже кілька місяців вирують масштабні пожежі, які забрали життя сотень мільйонів тварин та десятків людей. До порятунку природи континенту долучилися усі небайдужі. Серед них і австралійська армія, яка допомагає як боротися з пожежами, так і рятувати тварин.

      У своєму фейсбуці 9 бригада австрійського війська показала, як військові сил надзвичайної підтримки у вільний від гасіння пожеж час годують врятованих тварин.

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      Наші бійці використовують вільний час, щоб допомогти парку дикої природи у Кліленді. Вони підтримують наших пухнастих друзів, допомагаючи з годуванням, а також будують альпіністські кріплення всередині парку,
      – зазначили у бригаді.

      Австралійські військові допомагають врятованим тваринам: дивіться фото

      Що відомо про пожежі в Австралії: основне

      • Потужні лісові пожежі в Австралії тривають ще з вересня 2019 року. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання.
      • Загинули щонайменше 28 осіб. Експерти також допускають, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли і зовсім вимерти.
      • Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки.
      • Згодом Австралія також потерпала від потужних злив і гроз. Вздовж західного узбережжя країни пролетів циклон. Також країну накрили моторошні пилові бурі, які занурили міста у темряву.
      • На зміну пиловим бурям прийшов град розміром з м'яч для гольфу. Він знищив сотні приватних угідь. Найбільше постраждали штати Новий Південний Уельс та Канберрі.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Австралія Пожежі в Австралії Світ тварин
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