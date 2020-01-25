З'явились милі фото австралійських військових, які годують врятованих коал
В Австралії вже кілька місяців вирують масштабні пожежі, які забрали життя сотень мільйонів тварин та десятків людей. До порятунку природи континенту долучилися усі небайдужі. Серед них і австралійська армія, яка допомагає як боротися з пожежами, так і рятувати тварин.
У своєму фейсбуці 9 бригада австрійського війська показала, як військові сил надзвичайної підтримки у вільний від гасіння пожеж час годують врятованих тварин.
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Наші бійці використовують вільний час, щоб допомогти парку дикої природи у Кліленді. Вони підтримують наших пухнастих друзів, допомагаючи з годуванням, а також будують альпіністські кріплення всередині парку,
– зазначили у бригаді.
Австралійські військові допомагають врятованим тваринам: дивіться фото
Що відомо про пожежі в Австралії: основне
- Потужні лісові пожежі в Австралії тривають ще з вересня 2019 року. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання.
- Загинули щонайменше 28 осіб. Експерти також допускають, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли і зовсім вимерти.
- Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки.
- Згодом Австралія також потерпала від потужних злив і гроз. Вздовж західного узбережжя країни пролетів циклон. Також країну накрили моторошні пилові бурі, які занурили міста у темряву.
- На зміну пиловим бурям прийшов град розміром з м'яч для гольфу. Він знищив сотні приватних угідь. Найбільше постраждали штати Новий Південний Уельс та Канберрі.