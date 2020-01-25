З'явились милі фото австралійських військових, які годують врятованих коал

Австралійські військові рятувальники у вільний час годують врятованих тварин / фото з фейсбуку

В Австралії вже кілька місяців вирують масштабні пожежі, які забрали життя сотень мільйонів тварин та десятків людей. До порятунку природи континенту долучилися усі небайдужі. Серед них і австралійська армія, яка допомагає як боротися з пожежами, так і рятувати тварин.