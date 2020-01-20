6-річний хлопчик зібрав 200 тисяч доларів для порятунку Австралії: деталі

6-річний американець Оуен Коллі допомогає природі Австралії, яка потерпає від масштабних пожеж. Він виготовляє глиняні фігурки коал, а його батьки дарують їх у відповідь на пожертви. У такий спосіб станом на 19 січня вдалося зібрати вже понад 207 тисяч доларів.

Матір Оуена розповіла, що той дуже засмутився, коли дізнався про нищівні пожежі в Австралії, повідомляє CNN.

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Спочатку хлопчик намалював картину, на якій зображені кенгуру, коали та динго під дощем. Це здивувало батьків, адже Оуен вперше зацікавився чимось, окрім Lego чи чогось такого. Разом з сином вони вирішили допомогти тваринам, які страждають від лісових пожеж.

Важливо! Нищівні пожежі в Австралії пошкодили стан здорових популяцій рослин та тварин. У деяких регіонах материка коал можуть визнати тваринами, які перебувають на межі зникнення.

Відтак, сім'я розпочала кампанію GoFundMe. Кожному хто жертвує понад 50 доларів, вони надсилають фігурку коали, власноруч зроблену Оуеном.



Крихітні коали 6-річного Оуена

Лісові пожежі в Австралії: що відомо

• Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них досі не підконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання.

• Жертвами вогню стали щонайменше 28 осіб.

• Австралійське відділення Всесвітнього фонду дикої природи допускає, що у вогні могли загинути понад мільярд тварин. Екологи вважають, що на відновлення згорілих лісів підуть десятиліття.

• Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки. Зокрема місцеві метеослужби зафіксували його над Чилі та Аргентиною.

• Після періоду, коли пожежі ставали все масштабнішими, у засушливих районах Австралії пройшли дощі. Однак досі залишаються "гарячі" ділянки.