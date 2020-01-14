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      У деяких регіонах Австралії майже зникають коали

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      Коал доведеться переселяти із інших регіонів / unsplash

      Нищівні пожежі в Австралії пошкодили стан здорових популяцій рослин та тварин. У деяких регіонах материка коал можуть визнати тваринами, які перебувають на межі зникнення.

      Популяція коал зазнала надзвичайного удару. Про це заявила міністерка охорони навколишнього середовища Сюзан Лей, передає The Sydney Morning Herald.

      Читайте більше: Пожежі в Австралії знищують цілі міста, під загрозою понад мільярд тварин: моторошні фото

      Найбільше коал загинуло у регіонах на півночі штату Новий Південний Уельс та на південному сході Квінсленда.

      На порятунок дикої природи уряд Австралії виділив 50 мільйонів доларів. У понеділок, 13 січня, міністерка оголосила, що 25 мільйонів доларів спрямують на догляд за тваринами у зоопарках, лікарнях і національних заповідниках.

      Ще одним траншем у розмірі 25 мільйонів доларів буде керувати комісар із видів доктор Саллі Бокс, яка буде займатися розробкою довгострокової стратегії відновлення природи.

      Флору і фауну, які під загрозою зникнення, переселятимуть з інших регіонів. Відновляти популяції розпочнуть з картографування уражених районів. Для тварин, які вижили, організують доставку їжі та захищатимуть від хижаків.

      Днями в Австралії уже скинули тисячі кілограмів овочі з гвинтокрилів, щоб нагодувати постраждалих тварин. Десятки кенгуру втекли з лісів до міст і живуть поруч з людьми. Небайдужі австралійці  шукають у згорілих лісах ще живих коал і відвозять лікувати їх від опіків до реабілітаційних центрів.

      За попередніми підрахунками екологів, через бурхливі пожежі у Австралії, що тривають з осені 2019 року, загинули щонайменше понад мільярд тварин.

      Стисло про пожежі в Австралії:

      • Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них досі не підконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання;
      • Жертвами вогні стали щонайменше 25 осіб;
      • Австралійське відділення Всесвітнього фонду дикої природи допускає, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання". Крім того, десятиліття підуть на відновлення згорілих лісів, вважають екологи;
      • Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки. Зокрема, метеослужба Чилі зафіксувала його над Чилі та Аргентиною;
      • Суха і спекотна погода в Австралії пануватиме й надалі. Місцева влада анонсувала нову хвилю пожеж і оголосила евакуацію на південному сході країни.

       

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Австралія Світ тварин Пожежі в Австралії
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