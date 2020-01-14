У деяких регіонах Австралії майже зникають коали

Нищівні пожежі в Австралії пошкодили стан здорових популяцій рослин та тварин. У деяких регіонах материка коал можуть визнати тваринами, які перебувають на межі зникнення.

Популяція коал зазнала надзвичайного удару. Про це заявила міністерка охорони навколишнього середовища Сюзан Лей, передає The Sydney Morning Herald.

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Найбільше коал загинуло у регіонах на півночі штату Новий Південний Уельс та на південному сході Квінсленда.

На порятунок дикої природи уряд Австралії виділив 50 мільйонів доларів. У понеділок, 13 січня, міністерка оголосила, що 25 мільйонів доларів спрямують на догляд за тваринами у зоопарках, лікарнях і національних заповідниках.

Ще одним траншем у розмірі 25 мільйонів доларів буде керувати комісар із видів доктор Саллі Бокс, яка буде займатися розробкою довгострокової стратегії відновлення природи.

Флору і фауну, які під загрозою зникнення, переселятимуть з інших регіонів. Відновляти популяції розпочнуть з картографування уражених районів. Для тварин, які вижили, організують доставку їжі та захищатимуть від хижаків.

Днями в Австралії уже скинули тисячі кілограмів овочі з гвинтокрилів, щоб нагодувати постраждалих тварин. Десятки кенгуру втекли з лісів до міст і живуть поруч з людьми. Небайдужі австралійці шукають у згорілих лісах ще живих коал і відвозять лікувати їх від опіків до реабілітаційних центрів.

За попередніми підрахунками екологів, через бурхливі пожежі у Австралії, що тривають з осені 2019 року, загинули щонайменше понад мільярд тварин.

Стисло про пожежі в Австралії: