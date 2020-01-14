В некоторых регионах Австралии почти исчезают коалы

Уничтожающие пожары в Австралии повредили состояние здоровых популяций растений и животных. В некоторых регионах материка коал могут признать животными, находящихся на грани исчезновения.

Популяция коал подверглась сильному удару. Об этом заявила министр охраны окружающей среды Сюзан Лей, передает The Sydney Morning Herald.

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Больше всего коал погибло в регионах на севере штата Новый Южный Уэльс и юго-востоке Квинсленда.

На спасение дикой природы правительство Австралии выделило 50 миллионов долларов. В понедельник, 13 января, министр объявила, что 25 миллионов долларов направят на уход за животными в зоопарках, больницах и национальных заповедниках.

Еще одним траншем в размере 25 миллионов долларов будет распоряжаться комиссар из видов доктор Салли Бокс, которая будет заниматься разработкой долгосрочной стратегии восстановления природы.

Флору и фауну, которые под угрозой исчезновения, будут переселять из других регионов. Возобновлять популяции начнут с картографирования пораженных районов. Для выживших животных организуют доставку еды и будут защищать от хищников.

На днях в Австралии уже сбросили тысячи килограммов овощей с вертолетов, чтобы накормить пострадавших животных. Десятки кенгуру сбежали из лесов в города и живут рядом с людьми. Неравнодушные австралийцы ищут в сгоревших лесах еще живых коал и отвозят лечить их от ожогов в реабилитационные центры.

По предварительным подсчетам экологов, из-за бурных пожаров в Австралии, длящихся с осени 2019 года, погибли по меньшей мере более миллиарда животных.

Кратко о пожарах в Австралии: