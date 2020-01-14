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      В некоторых регионах Австралии почти исчезают коалы

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      Коал придется переселять из других регионов / unsplash

      Уничтожающие пожары в Австралии повредили состояние здоровых популяций растений и животных. В некоторых регионах материка коал могут признать животными, находящихся на грани исчезновения.

      Популяция коал подверглась сильному удару. Об этом заявила министр охраны окружающей среды Сюзан Лей, передает The Sydney Morning Herald.

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      Больше всего коал погибло в регионах на севере штата Новый Южный Уэльс и юго-востоке Квинсленда.

      На спасение дикой природы правительство Австралии выделило 50 миллионов долларов. В понедельник, 13 января, министр объявила, что 25 миллионов долларов направят на уход за животными в зоопарках, больницах и национальных заповедниках.

      Еще одним траншем в размере 25 миллионов долларов будет распоряжаться комиссар из видов доктор Салли Бокс, которая будет заниматься разработкой долгосрочной стратегии восстановления природы.

      Флору и фауну, которые под угрозой исчезновения, будут переселять из других регионов. Возобновлять популяции начнут с картографирования пораженных районов. Для выживших животных организуют доставку еды и будут защищать от хищников.

      На днях в Австралии уже сбросили тысячи килограммов овощей с вертолетов, чтобы накормить пострадавших животных. Десятки кенгуру сбежали из лесов в города и живут рядом с людьми. Неравнодушные австралийцы ищут в сгоревших лесах еще живых коал и отвозят лечить их от ожогов в реабилитационные центры.

      По предварительным подсчетам экологов, из-за бурных пожаров в Австралии, длящихся с осени 2019 года, погибли по меньшей мере более миллиарда животных.

      Кратко о пожарах в Австралии:

      • Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них до сих пор не подконтрольны пожарным. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение;
      • Жертвами огня стали не менее 25 человек;
      • Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы допускает, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания". Кроме того, десятилетия уйдут на восстановление сгоревших лесов, считают экологи;
      • Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки. В частности, метеослужба Чили зафиксировала его над Чили и Аргентиной;
      • Сухая и жаркая погода в Австралии будет царить и дальше. Местные власти анонсировали новую волну пожаров и объявили эвакуацию на юго-востоке страны.
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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Австралия Мир животных Пожары в Австралии
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