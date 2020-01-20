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      6-летний мальчик собрал 200 тысяч долларов для спасения Австралии: детали

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      Оуэн Колли живет в Хингхеме, в американском штате Массачусетс / edition.cnn.com

      6-летний американец Оуэн Колли помогает природе Австралии, которая страдает от масштабных пожаров. Он изготавливает глиняные фигурки коал, а его родители дарят их в ответ на пожертвования. Таким образом по состоянию на 19 января удалось собрать уже более 207 тысяч долларов.

      Мать Оуэна рассказала, что тот очень расстроился, когда узнал о сокрушительных пожарах в Австралии, сообщает CNN.

      Обратите внимание! Пожары в Австралии: что происходит на континенте сейчас – фото, видео

      Сначала мальчик нарисовал картину, на которой изображены кенгуру, коалы и динго под дождем. Это удивило родителей, ведь Оуэн впервые заинтересовался чем-то, кроме Lego или чего-то такого. Вместе с сыном они решили помочь животным, страдающим от лесных пожаров.

      Важно! Сокрушительные пожары в Австралии нанесли вред состоянию здоровых популяций растений и животных. В некоторых регионах материка коал могут признать животными, находящимися на грани исчезновения.

      Семья начала кампанию GoFundMe. Каждому, кто жертвует свыше 50 долларов, они присылают фигурку коалы, собственноручно сделанную Оуэном.

      Допомога природі Австралії
      Крохотные коалы 6-летнего Оуэна

      Лесные пожары в Австралии: что известно

      • Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них до сих пор не подконтрольны огнеборцам. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов нет энергоснабжения.
      • Жертвами огня стали по меньшей мере 28 человек.
      • Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы допускает, что в огне могли погибнуть более миллиарда животных. Экологи считают, что на восстановление сгоревших лесов уйдут десятилетия.
      • Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки. В частности, местные метеослужбы зафиксировали его над Чили и Аргентиной.
      • После периода, когда пожары становились все масштабнее, в засушливых районах Австралии прошли дожди. Однако до сих пор остаются "горячие" участки.

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости США благотворительность Дети и несовершеннолетние Мир животных Пожары в Австралии Австралия
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