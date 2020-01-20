6-летний мальчик собрал 200 тысяч долларов для спасения Австралии: детали

6-летний американец Оуэн Колли помогает природе Австралии, которая страдает от масштабных пожаров. Он изготавливает глиняные фигурки коал, а его родители дарят их в ответ на пожертвования. Таким образом по состоянию на 19 января удалось собрать уже более 207 тысяч долларов.

Мать Оуэна рассказала, что тот очень расстроился, когда узнал о сокрушительных пожарах в Австралии, сообщает CNN.

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Сначала мальчик нарисовал картину, на которой изображены кенгуру, коалы и динго под дождем. Это удивило родителей, ведь Оуэн впервые заинтересовался чем-то, кроме Lego или чего-то такого. Вместе с сыном они решили помочь животным, страдающим от лесных пожаров.

Важно! Сокрушительные пожары в Австралии нанесли вред состоянию здоровых популяций растений и животных. В некоторых регионах материка коал могут признать животными, находящимися на грани исчезновения.

Семья начала кампанию GoFundMe. Каждому, кто жертвует свыше 50 долларов, они присылают фигурку коалы, собственноручно сделанную Оуэном.



Крохотные коалы 6-летнего Оуэна

Лесные пожары в Австралии: что известно

• Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них до сих пор не подконтрольны огнеборцам. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов нет энергоснабжения.

• Жертвами огня стали по меньшей мере 28 человек.

• Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы допускает, что в огне могли погибнуть более миллиарда животных. Экологи считают, что на восстановление сгоревших лесов уйдут десятилетия.

• Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки. В частности, местные метеослужбы зафиксировали его над Чили и Аргентиной.

• После периода, когда пожары становились все масштабнее, в засушливых районах Австралии прошли дожди. Однако до сих пор остаются "горячие" участки.