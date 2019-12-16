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      Канада приглашает миллион мигрантов: будут помогать развивать государство

      186 Читати новину українською
      / pelekh.agency

      К 2022 году Канада планирует принять более миллиона мигрантов со всего мира. Квалифицированные специалисты со всего мира будут помогать строить сильную страну.

      Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру иммиграции и беженцев Марку Мендичино, сообщили на сайте премьер-министра.

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      Вы должны удостовериться в эффективном внедрении повышенных показателей миграционного плана на 2020-2022 годы, привлекая в Канаду более миллиона постоянных жителей в течение этого периода,
      – говорится в мандате.

      По словам Трюдо, государство должно сфокусироваться на привлечении высококвалифицированных специалистов, способных помочь построить более сильную Канаду.

      Премьер-министр Канады также предложил позаботиться о предоставлении убежища правозащитникам и журналистам, которым на родине угрожает опасность. Для этого в стране планируют ввести отдельный канал приема беженцев. Согласно ему в течение года в Канаду переселят 250 человек.

      Министерство иностранных дел Канады будет сотрудничать с оборонным ведомством страны для обеспечения национальных интересов Канады. Среди них – обязательство помогать Украине. Об этом говорится в мандате, переданном Трюдо новому министру иностранных дел Франсуа Филиппу Шампаню.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики беженцы Джастин Трюдо Канада
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