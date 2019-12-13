Защита Украины является приоритетной задачей МИД Канады, – Трюдо

Министерство иностранных дел Канады будет сотрудничать с оборонным ведомством страны для обеспечения национальных интересов Канады. Среди них – обязательство помогать Украине.

Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо новому министру иностранных дел Франсуа-Филиппу Шампаню, сообщили на сайте премьер-министра.

Читайте также: Нормандский саммит: Канада выразила Украине поддержку

Я ожидаю, что вы будете сотрудничать с министром национальной обороны для обеспечения того, чтобы любое развертывание вооруженных сил Канады соответствовало национальным интересам. А также нашим многосторонним обязательством на Ближнем Востоке, в Латвии и Украине,

– говорится в мандате.

Франсуа-Филипп Шампань заменил на посту главы МИД Христю Фриланд – политика с украинским происхождением. Она же стала заместителем премьер-министр Канады Джастина Трюдо.

Ранее Джастин Трюдо выступил с мощным заявлением, призвав всех канадцев почтить жертв Голодомора в Украине. Он заявил, что Голодомор был геноцидом, призванным сломить волю украинцев.