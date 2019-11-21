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      Политик с украинскими корнями стала заместительницей премьер-министра Канады

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      Христя Фриланд стала заместительницей Джастина Трюдо / oncubanews.com

      Премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил новое правительство. Его заместительницей стала Христя Фриланд, которая имеет украинское происхождение.

      Кроме должности заместительницы, она также будет занимать должность министра межправительственных дел, что предполагает много церемониальных обязанностей, сообщила пресс-служба правительства Канады.

      Читайте также: МИД Канады вместо Христи Фриланд может возглавить министр инфраструктуры и общин, – СМИ

      Последние два года Фриланд была министром иностранных дел. Членом парламента Фриланд стала в 2013 году.

      Что известно о Христе Фриланд? Канадская писательница, журналистка и политик. Занимала редакторские должности в канадских изданиях.

      Имеет украинские корни, ее мать, Галина Хомяк родилась после войны в Германии в лагере для беженцев. Владеет украинским, русским, итальянским, французским и английским языками.

      Уволилась из СМИ и объявила о намерении баллотироваться на довыборах в парламент Канады от Либеральной партии.

      В ноябре 2015 стала министром международной торговли Канады. А в январе 2017 года – министром иностранных дел Канады. Принося присягу, Христя Фриланд положила руку на украинское Евангелие, а в конце сказала на украинском "Дякую!".

      Поддерживала Украину во время событий Майдана. По ее словам, со времени Революции Достоинства было проведено больше реформ, чем за все предыдущие годы независимости. ​​В 2018 призвала освободить украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова.

      О парламентских выборах в Канаде

      • В октябре 2019 года в Канаде состоялись выборы в парламент.
      • Либеральная партия премьера Джастина Трюдо сохранила власть, однако потеряла большинство. В предыдущем созыве партия, возглавляемая Трюдо, имела возможность единолично формировать правительство и принимать большинство важных решений.
      • Однако Трюдо все же остался премьер-министром Канады.
      • Его популярность среди населения испортила череда скандалов, к которым он был причастен.
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      Теги: Новости политики Христя Фриланд Канада Джастин Трюдо
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