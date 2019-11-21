Політикиня з українським корінням стала заступницею прем’єр-міністра Канади

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо представив новий уряд. Його заступницею стала Христя Фріланд, яка має українське походження.

Окрім посади заступниці, вона також буде обіймати посаду міністерки міжурядових справ, що передбачає багато церемоніальних обов’язків, повідомила пресслужба уряду Канади.

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Останні два роки Фріланд була міністеркою закордонних справ. Членом парламенту Фріланд стала у 2013 році.

Що відомо про Христю Фріланд?Канадська письменниця, журналістка і політикиня. Займала редакторські посади у канадських виданнях.



Має українське коріння, її мати Галина Хом'як народилася після війни в Німеччині у таборі для біженців. Володіє українською, російською, італійською, французькою та англійською мовами.



Звільнилася зі ЗМІ та оголосила про намір балотуватися на довиборах до парламенту Канади від Ліберальної партії.



У листопаді 2015 стала міністеркою міжнародної торгівлі Канади. А у січні 2017 року – міністеркою закордонних справ Канади. Складаючи присягу, Христя Фріланд поклала руку на українське Євангеліє, а в кінці сказала українською "Дякую!".



Підтримувала Україну під час подій Майдану. За її словами, з часу Революції Гідності було проведено більше реформ ніж за всі попередні роки незалежності. ​​У 2018 закликала звільнити українського режисера, політв'язня Кремля Олега Сенцова.

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