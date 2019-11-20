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      МЗС Канади замість Христі Фріланд може очолити міністр інфраструктури та громад, – ЗМІ

      76 Читать новость на русском
      Христя Фріланд / caraotadigital

      Новим міністром закордонних справ Канади замість Христі Фріланд може бути призначений член канадського парламенту Франсуа-Філіп Шампань.

      Він є членом керівної ліберальної партії та членом парламенту від одного з округів у Квебеку від 2015 року, повідомляє видання CBC News.

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      Шампань у 2017-2018 роках очолював міністерство міжнародної торгівлі, а зараз керує міністерством інфраструктури та громад.


      Можливий очільник МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань

      Чому Фріланд залишає пост глави МЗС Канади

      Наразі відомо, що виконуюча обов'язки голови МЗС Канади Христя Фріланд може отримати нову посаду у сформованому уряді прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Раніше неофіційно повідомлялося, що вона може очолити нове міністерство міжурядових справ Канади, яке буде займатися розв'язанням внутрішніх проблем країни.

      На виборах у жовтні Ліберальна партія Трюдо зберегла владу, але втратила більшість у парламенті.

      Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо офіційно представить свій новий кабінет міністрів на церемонії в офіційній резиденції генерал-губернатора Канади в середу, 20 листопада.

      Що треба знати про Христю Фріланд?Канадська письменниця, журналістка і політик. Зараз є міністром закордонних справ Канади, раніше очолювала міністерство міжнародної торгівлі. Має українське коріння, її мати Галина Хом'як народилася після війни в Німеччині у таборі для біженців.

      Фріланд часто публічно підтримує Україну. 6 грудня вона російською мовою звернулася до голови МЗС Росії Сергія Лаврова та просто в обличчя розкритикувала агресивні дії РФ у районі Азовського моря. Тоді Кремль обстріляв кораблі ВМС та захопив у полон 24-х українських моряків.

      Згодом       міністр українською мовою виступила на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Мілані. Там вона вимагала від Росії повернути в Україну полонених моряків та засудила дії РФ на Азові.

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      сьогодні
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Канада Христя Фріланд Джастін Трюдо
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