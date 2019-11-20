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      МИД Канады вместо Христе Фриланд может возглавить министр инфраструктуры и общин, – СМИ

      6 Читати новину українською
      Христя Фриланд / caraotadigital

      Новым министром иностранных дел Канады вместо Христе Фриланд может быть назначен член канадского парламента Франсуа-Филипп Шампань.

      Он является членом руководящей либеральной партии и членом парламента от одного из округов в Квебеке от 2015 года, сообщает издание CBC News.

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      Шампань в 2017-2018 годах возглавлял министерство международной торговли, а сейчас руководит министерством инфраструктуры и общин.


      Возможен глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань

      Почему Фриланд покидает пост главы МИД Канады

      Известно, что исполняющая обязанности главы МИД Канады Фриланд может получить новую должность в сформированном правительстве премьер-министра Джастина Трюдо.

      Ранее неофициально сообщалось, что она может возглавить новое министерство межправительственных дел Канады, которое будет заниматься решением внутренних проблем страны.

      На выборах в октябре Либеральная партия Трюдо сохранила власть, но потеряла большинство в парламенте.

      Премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально представит свой новый кабинет министров на церемонии в официальной резиденции генерал-губернатора Канады в среду, 20 ноября.

      Что надо знать о Христе Фриланд?Канадская писательница, журналистка и политик. Сейчас является министром иностранных дел Канады, ранее возглавляла министерство международной торговли. Имеет украинские корни, ее мать Галина Хомяк родилась после войны в Германии в лагере для беженцев.

      Фриланд часто публично поддерживает Украину. 6 декабря она на русском языке обратилась к председателю МИД России Сергею Лаврову и в лицо раскритиковала агрессивные действия РФ в районе Азовского моря. Тогда Кремль обстрелял корабли ВМС и захватил в плен 24 украинских моряков. Впоследствии министр на украинском языке выступила на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане. Там она требовала от России вернуть в Украину пленных моряков и осудила действия РФ на Азове.

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      19 ноября
      438
      Автор: Михаил Года
      Теги: Джастин Трюдо Христя Фриланд Канада Новости политики
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